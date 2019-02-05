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Ракурс
"Желтые жилеты" в Париже, фото — Эко

«Желтым жилетам» во Франции придется открыть лицо — закон

5 фев 2019, 21:15
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Во Франции проголосовали за «антихулиганский» закон на фоне протестов «желтых жилетов». Нижняя палата французского парламента 5 февраля одобрила законопроект о борьбе с хулиганством, который усиливает регулирование протестов.

Национальное собрание Франции поддержало нововведение голосами 387-ми депутатов, а 92 парламентария выступили против, сообщает Figaro.

В соответствии с так называемым «антихулиганским» законопроектом, протестующие не должны скрывать свои лица. Кроме этого, закон даст право местным властям не допускать к протестам отдельных граждан, которые ранее были инициаторами беспорядков, а также расширит полномочия полиции.

Напомним, что масштабные акции французского движения «желтых жилетов» начались во Франции в ноябре 2018 года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.

«Желтые жилеты» продолжают проводить акции протеста каждую субботу. Их цель — выразить недовольство политикой правительства, которое не стремится, по мнению манфестантов, решать материальные проблемы рядовых граждан.

В конце января в Париже состоялся митинг «красных платков», участники которого требовали восстановления правопорядка в стране и призвали к прекращению акций протеста «желтых жилетов».


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