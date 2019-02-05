Полиция продолжит охранять активиста Михайлика, на которого покушались в Одессе

Олег Михайлик после операции в Мюнхене, фото — Фейсбук

https://racurs.ua/n117781-policiya-prodoljit-ohranyat-aktivista-mihaylika-v-kotorogo-strelyali-v-odesse.html

Racurs.ua

Следователи Национальной полиции продлили срок охраны одесского активиста Олега Михайлика, на которого в сентябре 2018 года было совершено покушение на убийство.

Во время досудебного расследования следователь полиции в Одесской области принял постановление о предоставлении Михайлику личной охраны. Сегодня пресс-служба Национальной полиции сообщила о продлении действия мер безопасности.

В январе 2019 года Национальная полиция направила в Генпрокуратуру документы, необходимые для сохранения вещественного доказательства (пули) во время операции одесскому активисту в Германии.

Михайлика прооперировали в Германии. В Фейсбук он рассказал, что во время покушения пуля осталась в легких и была прикрыта аортой. Хирургам в Мюнхене пришлось удалить часть легкого вместе с пулей. Операция длилась почти пять часом. Кроме того, активист еще раз заявил о недоверии украинским правоохранителям.

Напомним, 22 сентября в Олега Михайлика стреляли из револьвера. Через несколько дней полиция задержала подозреваемых. Ими оказались профессиональные воры из Грузии. Впоследствии одесский суд избрал меру пресечения трем иностранцам, подозреваемым в покушении на активиста.