ЦИК зарегистрировал четырех малоизвестных кандидатов на президентских выборах

Четырех малоизвестных кандидатов зарегистрировал ЦИК, фото — Ужгородские Новости

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Центризбирком 5 февраля зарегистрировал еще четырех кандидатов на президентских выборах 2019 года. Всего на данный момент зарегистрированы 34 кандидата на пост президента Украины, сообщила пресс-служба ЦИК.

Кандидатами, в частности, стали Сергей Носенко, Виктор Кривенко, Сергей Кривонос и Руслан Рыгованов.

Самовыдвиженец Носенко является управляющим директором ООО «Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина». Нардепа Виктора Кривенко выдвинул Народный Рух Украины. Сергея Кривоноса в президенты выдвинула политическая партия «Воины АТО». Житель Горловки Руслан Рыгованов также является самовыдвиженцем, он исполняет обязанности начальника предприятия «Севастопольский морской рыбный порт».

Таким образом, на 5 февраля ЦИК зарегистрировал 34 кандидата на выборах президента Украины 31 марта 2019 года: Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцыка, Андрея Садового, Виталия Куприя, Евгения Мураева, Анатолия Гриценко, Геннадия Балашова, Ольгу Богомолец, Александра Шевченко, Романа Насирова, Юрия Бойко, Олега Ляшко, Анатолия Корнацкого, Александра Вилкула, Юлию Тимошенко, Дмитрия Добродомова, Александра Мороза, Илью Киву, Руслана Кошулинского, Александра Данилюка, Сергей Таруту, Игоря Смешко, Инну Богословскую, Владимира Зеленского, Николая Габера, Юрия Деревянко, Романа Бессмертного, Виктора Бондаря, Сергея Носенко, Виктора Кривенко, Сергея Кривоноса, Руслана Рыгованова.

Напомним, что выборы президента Украины состоятся 31 марта. До 4 февраля ЦИК принимал заявки кандидатов, а полный список участников гонки станет известен 8 февраля. В минувшую субботу стало известно о том, что ЦИК не зарегистрировал Петра Симоненко, которого выдвинула запрещенная в Украине Компартия.