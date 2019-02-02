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Ракурс
Петру Симоненко отказали в ЦИК. Фото: Громадське

Центризбирком не зарегистрировал Симоненко кандидатом в президенты

2 фев 2019, 13:08
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Петр Симоненко получил отказ в регистрации кандидатом в президенты.

Против регистрации Симоненко проголосовали все члены Центральной избирательной комиссии. Об этом 2 февраля сообщает гражданская сеть «Опора» в Facebook.

Отмечается, что члены ЦИК в своем решении сослались на закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики». Символика и статус Компартии не отвечают требованиям этого закона.

Кроме того, Симоненко не предоставил необходимых сведений о месте проживания на территории Украины в течение последних 10 лет.

Напомним, 3 января запрещенная в Украине Коммунистическая партия выдвинула своего руководителя Петра Симоненко кандидатом на пост президента. Впоследствии лидер украинских коммунистов подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты Украины.

Как известно, 16 декабря 2015 года Окружной административный суд Киева запретил деятельность Коммунистической партии Украины по иску Министерства юстиции. В ответ КПУ 28 декабря обратилась в Киевский апелляционный админсуд с апелляционной жалобой. Высший административный суд Украины 25 января 2016 года отказал коммунистам в открытии кассационного производства.

Источник: Ракурс


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