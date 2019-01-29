Коммунист Симоненко подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты (ФОТО)

Петр Симоненко. Фото: Информатор

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Racurs.ua

Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты Украины.

Еще 3 января 2019 года коммунисты на своем съезде выдвинули Симоненко кандидатом на пост главы украинского государства. Сам Симоненко заявлял украинским СМИ, что планирует участвовать в президентских гонках. Об этом сообщает гражданская сеть «Опора» на своей странице в Facebook.

Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко объяснил, что партии, деятельность которых подпадает под действие закона о декоммунизации, не имеют права выдвигать своих кандидатов в президенты. Центризбирком может зарегистрировать в таком случае только самовыдвиженца.

Как известно, 16 декабря 2015 года Окружной административный суд Киева запретил деятельность Коммунистической партии Украины по иску Министерства юстиции. В ответ КПУ 28 декабря обратилась в Киевский апелляционный админсуд с апелляционной жалобой. Высший административный суд Украины 25 января 2016 года отказал коммунистам в открытии кассационного производства.

Напомним, 29 января во время форума «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» в Киеве действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что примет участие в нынешних президентских выборах.