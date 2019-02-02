Военнослужащие ВСУ задержали группу неизвестных возле одного из арсеналов Минобороны

Неизвестных задержали возле арсенала ВСУ. Фото: ТСН

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Racurs.ua

Группу неизвестных, которые приближались к одному из арсеналов Министерства обороны Украины, задержали украинские военнослужащие совместно с оперативным подразделением военной службы правопорядка.

Трое неизвестных 1 февраля приближались к зоне охраны военного склада. Военнослужащие обнаружили нарушителей в лесной местности. Об этом 2 февраля сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Охрана складов сразу сообщила об этом Национальную полицию и Службу безопасности Украины. Задержанных передали силовикам. Отмечается, что охранников склада представили к поощрению.

«Призываем граждан немедленно сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах вблизи военных объектов», — призвали в Генштабе.

Напомним, в ноябре 2018 года вблизи одного из арсеналов Вооруженных сил Украины кружил неизвестный БПЛА. Бойцы подразделения радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотник, когда тот приблизился к военному складу.

Ранее сообщалось, что осенью 2017 года группа неизвестных хотела напасть на караульного одной из воинских частей Винницкого гарнизона. Попытка нападавших провалилась, злоумышленники скрылись.