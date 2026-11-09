Силы обороны Украины поразили российскую станцию подавления Starlink в Донецкой области. Фото:

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Сили оборони України уразили російську станцію подавлення супутникового зв’язку на окупованій Донеччині.

У районі Сартани під удар українських захисників потрапила російська станція подавлення Starlink, якою армія РФ намагалася перебивати супутниковий зв’язок для ЗСУ. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 9 листопада повідомив у Facebook.

Менше подібних ворожих об'єктів — стабільніший зв’язок для наших підрозділів і точніша робота українських дронів, — наголосило командування.

Також військових втрат ворог зазнав на окупованому Запоріжжі. Поблизу Токмака та Остриківки були уражені склади боєприпасів. Таким чином частина російських снарядів так і не дісталася до українських позицій.

А в районі Красногорівки Донецької області було влучання по складу матеріально-технічних засобів ворога.

Нагадаємо, Прикордонна служба показала, як на Південно-Слобожанському напрямку дрони підрозділу «СТРІКС» 4-го прикордонного загону уразили склади, укриття, зв’язок та транспорт російських загарбників.