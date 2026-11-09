Знищення ворожих цілей, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n217303-ukrayinski-bezpilotnyky-urazyly-sklad-fpv-droniv-ta-ukryttya-voroga-video.html

Ракурс

На Південно-Слобожанському напрямку дрони підрозділу «СТРІКС» 4-го прикордонного загону уразили склади, укриття, зв’язок та транспорт російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 9 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Під час бойової роботи прикордонники уразили склади FPV-дронів, майна та ПММ, укриття, транспортний засіб і квадроцикл. Також збито «залу» та «герберу», уражено антену зв’язку і Wi-Fi-міст, — вказано в описі відео.

У ДПСУ наголошують, що кожен такий удар відбирає в противника зв’язок, запаси й можливість вести повітряну розвідку.