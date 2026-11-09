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Ракурс
Знищення ворожих цілей, скріншот відео

Українські безпілотники уразили склад FPV-дронів та укриття ворога (ВІДЕО)

9 лис 2026, 14:24
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На Південно-Слобожанському напрямку дрони підрозділу «СТРІКС» 4-го прикордонного загону уразили склади, укриття, зв’язок та транспорт російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 9 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Під час бойової роботи прикордонники уразили склади FPV-дронів, майна та ПММ, укриття, транспортний засіб і квадроцикл. Також збито «залу» та «герберу», уражено антену зв’язку і Wi-Fi-міст, — вказано в описі відео.

У ДПСУ наголошують, що кожен такий удар відбирає в противника зв’язок, запаси й можливість вести повітряну розвідку.

Джерело: Ракурс


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