Медведева на лифтовом заводе спасли из кабины подъемника (ФОТО, ВИДЕО)

Лифт и Медведев, фото — ТВЦ

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Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева спасли из кабины лифта, которая самовольно начала подниматься вверх. Комический эпизод произошел 5 февраля на Щербинском лифтостроительном заводе.

Охрана российского премьера сориентировалась и не позволила лифтовой кабине отвезти главу правительства вверх. На кадрах видно, что кабина лифта, в которой находился Медведев, неожиданно начала закрываться и угрожала отвезти российского премьера.

Один из охранников не позволил железным дверям лифта закрыться, а другой зажал кнопку вызова, чтобы не позволить кабине сдвинуться с места. Совместными усилиями российского премьера спасли от разработки отечественной машиностроительной промышленности.