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Ракурс
Лифт и Медведев, фото — ТВЦ

Медведева на лифтовом заводе спасли из кабины подъемника (ФОТО, ВИДЕО)

5 фев 2019, 19:36
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Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева спасли из кабины лифта, которая самовольно начала подниматься вверх. Комический эпизод произошел 5 февраля на Щербинском лифтостроительном заводе.

Охрана российского премьера сориентировалась и не позволила лифтовой кабине отвезти главу правительства вверх. На кадрах видно, что кабина лифта, в которой находился Медведев, неожиданно начала закрываться и угрожала отвезти российского премьера.

Медведева выводят из лифта, фото — ТВЦ

Один из охранников не позволил железным дверям лифта закрыться, а другой зажал кнопку вызова, чтобы не позволить кабине сдвинуться с места. Совместными усилиями российского премьера спасли от разработки отечественной машиностроительной промышленности.

Источник: Ракурс


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