Медведева на лифтовом заводе спасли из кабины подъемника (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n117779-medvedeva-na-liftovom-zavode-spasli-iz-kabiny-podemnika-foto-video.htmlRacurs.ua
Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева спасли из кабины лифта, которая самовольно начала подниматься вверх. Комический эпизод произошел 5 февраля на Щербинском лифтостроительном заводе.
Охрана российского премьера сориентировалась и не позволила лифтовой кабине отвезти главу правительства вверх. На кадрах видно, что кабина лифта, в которой находился Медведев, неожиданно начала закрываться и угрожала отвезти российского премьера.
Один из охранников не позволил железным дверям лифта закрыться, а другой зажал кнопку вызова, чтобы не позволить кабине сдвинуться с места. Совместными усилиями российского премьера спасли от разработки отечественной машиностроительной промышленности.
Сотрудник ФСО самоотверженно не дал уехать лифту с Медведевым. Хотя, уверены, ничего плохого с премьером не случилось бы, лифт отечественный — наверняка очень надёжный pic.twitter.com/YyUCdBPbRZ
— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 5 лютого 2019 р.