Порошенко заступился за Супрун и просит поддержки Верховного суда

Супрун и Порошенко, фото — Украинская правда

https://racurs.ua/n117778-poroshenko-zastupilsya-za-suprun-i-prosit-podderjki-verhovnogo-suda.html

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Президент Петр Порошенко прокомментировал сегодняшние события вокруг исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Глава государства 5 февраля в Твиттер заявил о полной поддержке руководителя Минздрава и заверил, что точку в истории с ее отстранением поставит Верховный суд.

«Ценю все то, что мы вместе сделали в направлении медицинской реформы. Убежден, что реформированный Верховный суд установит истину в этом деле», — сообщил Порошенко.

Он также отметил, что Супрун является гражданкой Украины в соответствии с указом о предоставлении ей гражданства Украины, который подписал глава государства.

Напомним, что сегодня стало известно о решении Окружного административного суда Киева, запретившем Супрун находиться на этом посту. Суд рассмотрел иск депутатов от Радикальной партии, требовавших обеспечения административного иска путем установления запрета Супрун руководить министерством.

Впоследствии в суде объяснили, что решение было принято в связи с нарушением главой Минздава срока временного исполнения обязанностей — более месяца с момента вступления полномочий (27 июля 2016 года), а также тем, что она все еще имеет гражданство США.