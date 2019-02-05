Гражданство США и нарушение сроков пребывания в должности: суд объяснил решение в отношении Супрун / Фото: wikimedia

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Окружной административный суд Киева объяснил, почему запретил первому заместителю министра здравоохранения Ульяне Супрун исполнять обязанности министра. Это решение было принято в связи с нарушением ею срока временного исполнения обязанностей — более месяца с момента вступления полномочий (27 июля 2016 года). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд постановил, что за указанным сроком первый заместитель министра может дополнительно выполнять только те обязанности, которые ему поручил министр. На момент рассмотрения иска относительно Супрун необходимые доказательства принятия министром такого распорядительного документа отсутствовали.

Кроме этого, суд учел доводы истца о том, что, хотя Супрун и получила украинское гражданство в 2015 году, все же у нее есть и гражданство США. Согласно закону «О гражданстве Украины», чиновникам разрешается иметь лишь одно гражданство.

Между тем премьер-министр Владимир Гройсман высказался по этому поводу, поддержав Супрун и заявив, что реформы в сфере медицины должны продолжаться. В Министерстве здравоохранения также прокомментировали ситуацию — пока там консультируются с юристами относительно решению суда.

Напомним, прошлой осенью депутаты из парламентского комитета по вопросам здравоохранения обвинили Супрун и руководство Минздрава в преступных действиях и неспособности выполнять возложенные обязанности. Они требовали уволить не только Супрун, но и замминистра Александра Линчевского. В числе требований комитета также было восстановление работы Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга «Охматдета» и восстановление в должностях уволенных специалистов.