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Ракурс
ДТП с актерами «Дизель шоу»: полицейские назвали виновного. Фото: Типичный Херсон

ДТП с актерами «Дизель шоу»: полицейские назвали виновного

5 фев 2019, 17:15
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Расследование страшного ДТП с актерами «Дизель шоу» завершено. Правоохранители направили дело в суд.

ДТП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением. Водитель на всех этапах расследования сотрудничал со следствием и полностью признал свою вину, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

Также отмечается, что дело направили в суд. Водителю, который совершил смертельное ДТП, грозит от трех до восьми лет тюрьмы согласно ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 20 октября 2018 года автобус «Неоплан», в котором ехали актеры «Дизель шоу», столкнулся с грузовиком. Авария произошла на трассе Киев-Чоп возле села Мила Киевской области. В результате ДТП погибла украинская актриса Марина Поплавская, другие актеры шоу получили различной сложности травмы.

Источник: Ракурс


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