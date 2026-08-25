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Ракурс
Маршрутка и легковушка столкнулись на Житомирщине. Фото:

Маршрутка и легковушка столкнулись на Житомирщине — семь пострадавших

25 авг 2026, 19:56
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Маршрутний автобус та легковик зіштовхнулися у Житомирській області.

ДТП сталася у вівторок, 25 серпня, на 90 км автодороги Київ — Чоп, поблизу села Царівки Коростишівської громади. Травм зазнали семеро осіб: водій легкового авто та шестеро осіб. Про це поліція Житомирської області повідомила у Facebook.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля Chevrolet Aveo, який рухався у напрямку столиці, зіткнувся з попутним маршрутним автобусом Volkswagen LT сполученням «Луцьк — Київ». Унаслідок зіткнення маршрутка перекинулася.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та відділ розслідування злочинів у сфері транспорту. Триває з’ясування причин та обставин аварії.

У поліції наголосили, що перекрили рух транспорту в напрямку Києва. Патрульні організували реверсивний рух та забезпечують безпеку дорожнього руху.

Нагадаємо, 19 серпня у Солом’янському районі Києва сталася смертельна ДТП — автомобіль в некерованому стані вилетів на зупинку громадського транспорту, де були люди. Загинули двоє жінок, а четверо постраждали.

Источник: Ракурс


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