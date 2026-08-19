В Житомире погибли двое полицейских, по меньшей мере 20 человек пострадали. Фото:

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Житомир 19 серпня зазнав цинічної атаки російських військ.

Ворог безпілотниками типу «Бандероль» атакував будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Загинули двоє поліцейських, а ще щонайменше 20 осіб зазнали поранень. Внаслідок обстрілу виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху. Про це заявив голова НПУ Максим Цуцкірідзе, повідомила Нацполіція у Telegram.

Це ще один прояв справжньої суті російської агресії — терору, спрямованого проти людей і тих, хто їх захищає, — зазначив він.

Наразі на місці обстрілу працюють поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби. Правоохоронці також документують наслідки атаки.

Нагадаємо, раніше голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко заявляв про наліт ворожих БпЛА на місто. Повітряні сили Збройних сил України інформували про рух баражуючих боєприпасів типу «Бандероль» курсом на Житомир.