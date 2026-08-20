В Житомире уже трое погибших и 53 пострадавших в результате удара по зданию полиции. Фото:

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Зросла кількість загиблих та поранених внаслідок російського удару по Житомиру.

Внаслідок ворожої атаки спалахнула будівля Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Наразі відомо про трьох загиблих та 53 постраждалих. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій 20 серпня повідомила у Telegram.

На місцях прильотів продовжують працювати рятувальники, але пожежу вже ліквідували. Тривають аварійно-відновлювальні роботи: працівники ДСНС розбирають пошкоджені конструкції та обстежують місце події. До робіт залучені рятувальники-верхолази з Черкаської та Рівненської областей.

На місці події надзвичайники та представники загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста розгорнули Пункти надання допомоги. Команда World Central Kitchen забезпечила харчування особового складу.

У ДСНС додали, що роботи тривали всю ніч, але їх проведення ускладнювали повторні повітряні тривоги.

Нагадаємо, 19 серпня російські реактивні безпілотники типу «Бандероль» атакували в Житомирі будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Загинули двоє поліцейських, а ще щонайменше 20 осіб зазнали поранень. Внаслідок обстрілу виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху.