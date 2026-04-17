Почти 20 «Шахедов» атаковали одну из подстанций в Житомирской области. Фото:

Ракурс

Армія Росії масовано атакувала енергетичну інфраструктуру Житомирської області.

На одну з підстанцій окупанти спрямували близько 20 ударних безпілотників типу «Шахед». Росіянам українська енергетика стоїть «кісткою в горлі». Відповідний допис голова правління АТ «Житомиробленерго» Олексій Шекета 17 квітня зробив у Facebook.

На одну підстанцію біля 20 «шахедів». Це ж як цим нелюдам наша енергетика як кістка в горлі? Нехай ця кістка в їх горлі буде аж поки їх не задушить! Ми знаємо, що робити, — зазначив керівник обленерго.

Нагадаємо, вранці 17 квітня російські загарбники завдали удару по цивільній інфраструктурі та житлових будинках на Житомирщині. Унаслідок атаки загорілися будинок та господарча споруда. Рятувальники пожежу ліквідували. На щастя, обійшлося без постраждалих.