Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Почти 20 «Шахедов» атаковали одну из подстанций Житомирской области

17 апр 2026, 18:57
Армія Росії масовано атакувала енергетичну інфраструктуру Житомирської області.

На одну з підстанцій окупанти спрямували близько 20 ударних безпілотників типу «Шахед». Росіянам українська енергетика стоїть «кісткою в горлі». Відповідний допис голова правління АТ «Житомиробленерго» Олексій Шекета 17 квітня зробив у Facebook.

На одну підстанцію біля 20 «шахедів». Це ж як цим нелюдам наша енергетика як кістка в горлі? Нехай ця кістка в їх горлі буде аж поки їх не задушить! Ми знаємо, що робити, — зазначив керівник обленерго.

Фото: Олексій Шекета

Нагадаємо, вранці 17 квітня російські загарбники завдали удару по цивільній інфраструктурі та житлових будинках на Житомирщині. Унаслідок атаки загорілися будинок та господарча споруда. Рятувальники пожежу ліквідували. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров