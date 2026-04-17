Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських ударів по Житомирщині, фото: ДСНС
Рашисти вдарили по будинках та інфраструктурі Житомирщини (ФОТО)
Російські загарбники завдали удару по цивільній інфраструктурі та житлових будинках на Житомирщині, обійшлося без постраждалих.
Про це сьогодні, 17 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.
Унаслідок ворожого удару загорілися будинок та господарча споруда. Рятувальники пожежу ліквідували, — розповіли у відомстві.
Також про російський удар по регіону повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко:
Цієї ночі ворог знов завдав удару про цивільній інфраструктурі та житловим будинкам Житомирщини. Через ворожу атаку сталася пожежа у приватному будинку та господарчій споруді. Пожежу ліквідовано. За попередньою інформацією, постраждалих немає.