Ракурс
Наслідки російських ударів по Житомирщині, фото: ДСНС

Рашисти вдарили по будинках та інфраструктурі Житомирщини (ФОТО)

17 кві 2026, 13:34
Російські загарбники завдали удару по цивільній інфраструктурі та житлових будинках на Житомирщині, обійшлося без постраждалих.

Про це сьогодні, 17 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.

Унаслідок ворожого удару загорілися будинок та господарча споруда. Рятувальники пожежу ліквідували, — розповіли у відомстві.

Також про російський удар по регіону повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко:

Цієї ночі ворог знов завдав удару про цивільній інфраструктурі та житловим будинкам Житомирщини. Через ворожу атаку сталася пожежа у приватному будинку та господарчій споруді. Пожежу ліквідовано. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Наслідки російських ударів по Житомирщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


