Российские дроны атаковали здание Главного управления Нацполиции в Житомирской области. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації атакував Житомир реактивними дронами.

У місті зафіксоване влучання у будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області. На місці працюють рятувальники ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та всі необхідні спеціальні служби. Наразі уточнюється інформація про загиблих та постраждалих. Про це голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив у Telegram.

Очільник ОВА закликав мешканців зберігати спокій та не поширювати фото і відео з місця події.

Дякую нашим рятувальникам, медикам, поліцейським та всім службам, які зараз працюють на місці, — написав Бунечко.

Повітряні сили Збройних сил України інформували про наліт баражуючих боєприпасів типу «Бандероль» на Житомир.

Нагадаємо, 19 серпня російські загарбники дроном вдарили по маршрутному автобусу у Херсоні. Внаслідок обстрілу четверо цивільних загинули, а ще п’ятеро зазнали поранень.