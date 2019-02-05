Под Киевом столкнулись военный тягач и грузовик: один человек получил травмы (ФОТО, ВИДЕО)

Под Киевом столкнулись военный тягач и грузовик: один человек получил травмы / «Информатор».

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ДТП при участии военного тягача и грузовика Volvo произошло сегодня в 300 м от полицейского поста на Житомирском шоссе под Киевом.

Тягач отъехал несколько километров от столицы, когда в него сзади влетел грузовой автомобиль, который перевозил строительный вагончик, сообщает «Информатор».

Основной удар пришелся на пассажирскую часть грузовика. Половину кабины смяло, но на пассажирском сидении, к счастью, никто не сидел. Самого же водителя доставили в больницу — у него травмирована шея.

Отметим, что КрАЗ менял пункт дислокации и передвигался не в военной колонне. В связи с ДТП движение из Киева по трассе затруднено. На месте работают следователи, устанавливаются причины аварии.

Напомним, 24 января военные грузовики столкнулись на трассе «Одесса-Мелитополь» в Херсонской области. В результате ДТП один контрактник ВСУ погиб, еще три бойца получили травмы.