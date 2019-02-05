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Поджог венгерского центра в Ужгороде : Observer нашел связь между немецким заказчиком и пропагандистским каналом Russia Today / Фото: коллаж скрина YouTube и фото mukachevo.net
Поджог венгерского центра в Ужгороде: Observer нашел связь между немецким заказчиком и пропагандистским каналом Russia Todayhttps://racurs.ua/n117749-podjog-vengerskogo-centra-v-kieve-observer-nashel-svyaz-mejdu-nemeckim-zakazchikom.htmlRacurs.ua
Поджог офиса «Общества венгерской культуры Закарпатья» в Ужгороде произошел 27 февраля прошлого года. В начале февраля неизвестные совершили первый поджог этого же здания венгерской партии. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Сначала было установлено, что к совершению преступления причастны экс-бойцы АТО, а впоследствии правоохранители вышли на «польский след».
В январе 2019 года прокуратура Польши завершила расследование дела и передала материалы в суд. В причастности к поджогу венгерского офиса подозреваются трое граждан Польши. Заказчиком преступления, предположительно, выступил немецкий нацист Мануэль Оксенрайтер, который тесно связан с российскими спецслужбами. Кроме этого, Оксенрайтер является регулярным участником шоу на пропагандистском телеканале России Russia Today. В Москве его называют «журналистом», пишет Observer.
Главный подозреваемый польской прокуратуры — представитель местных ультраправых организаций 28-летний Михал Прокопович, связанный с неофашистской организацией Falanga и пророссийской партией Zmiana. Именно он и сдал Оксенрайтера. Во время допроса в Польше Прокопович подтвердил, что немецкий нацист заплатил ему за «работу» 1,5 тыс. евро. Для совершения преступления поляк привлек еще двух человек — 22-летнего электрика и 26-летнего переводчика.
На момент совершения поджога Оксенрайтер работал на одного из крупнейших русофилов из ультраправой и популистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) — депутата Маркуса Фронмайера. Эта партия известна своей пророссийской риторикой. Сейчас она является третьей по величине партией берлинского парламента. Сам Оксенрайтер, а также и Фронмайер, отрицают причастность к поджогу.
Издание отмечает, что маргинальные партии не только Германии, но и Польши стоят на откровенно русофильских позициях и даже не пытаются скрыть своих связей с Кремлем. Observer упоминает имя ультраправого польского активиста Матеуша Пискорского, который уже долгое время декларирует промосковскую позицию, в том числе и в отношении агрессии России против Украины. В мае 2016 года польские власти задержали его по обвинению в работе на российскую разведку.
В то же время организатор поджога в Ужгороде Михал Прокопович заявил следствию, что с немцем Оксенрайтером его познакомил именно Пискорский. Западная контрразведка считает Оксенрейтера как минимум агентом влияния спецслужб РФ.
В ходе расследования было установлено, что Оксенрейтер контактировал с Прокоповичем еще с 2015 года и подтверждением тому служат текстовые сообщения. Сейчас гражданин Германии не находится под следствием, однако ситуация может измениться, отмечает Observer.
Суд по делу о поджоге венгерского центра в Ужгороде будет заседать в Кракове в марте.
«За время правления Владимира Путина Москва собрала армию иностранных пропагандистов, готовых выполнять заказы Кремля, распространяя дезинформацию, направленную на влияние на доверчивых зрителей… Российские шпионы на протяжении веков применяли активные меры против Запада, но, судя по атаке в Ужгороде, к лжецам присоединились террористы. И об этом должны беспокоиться все западные страны», — резюмирует Observer.