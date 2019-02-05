Поджог венгерского центра в Ужгороде : Observer нашел связь между немецким заказчиком и пропагандистским каналом Russia Today / Фото: коллаж скрина YouTube и фото mukachevo.net

https://racurs.ua/n117749-podjog-vengerskogo-centra-v-kieve-observer-nashel-svyaz-mejdu-nemeckim-zakazchikom.html

Racurs.ua

Поджог офиса «Общества венгерской культуры Закарпатья» в Ужгороде произошел 27 февраля прошлого года. В начале февраля неизвестные совершили первый поджог этого же здания венгерской партии. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Сначала было установлено, что к совершению преступления причастны экс-бойцы АТО, а впоследствии правоохранители вышли на «польский след».

В январе 2019 года прокуратура Польши завершила расследование дела и передала материалы в суд. В причастности к поджогу венгерского офиса подозреваются трое граждан Польши. Заказчиком преступления, предположительно, выступил немецкий нацист Мануэль Оксенрайтер, который тесно связан с российскими спецслужбами. Кроме этого, Оксенрайтер является регулярным участником шоу на пропагандистском телеканале России Russia Today. В Москве его называют «журналистом», пишет Observer.

Главный подозреваемый польской прокуратуры — представитель местных ультраправых организаций 28-летний Михал Прокопович, связанный с неофашистской организацией Falanga и пророссийской партией Zmiana. Именно он и сдал Оксенрайтера. Во время допроса в Польше Прокопович подтвердил, что немецкий нацист заплатил ему за «работу» 1,5 тыс. евро. Для совершения преступления поляк привлек еще двух человек — 22-летнего электрика и 26-летнего переводчика.

На момент совершения поджога Оксенрайтер работал на одного из крупнейших русофилов из ультраправой и популистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) — депутата Маркуса Фронмайера. Эта партия известна своей пророссийской риторикой. Сейчас она является третьей по величине партией берлинского парламента. Сам Оксенрайтер, а также и Фронмайер, отрицают причастность к поджогу.

Издание отмечает, что маргинальные партии не только Германии, но и Польши стоят на откровенно русофильских позициях и даже не пытаются скрыть своих связей с Кремлем. Observer упоминает имя ультраправого польского активиста Матеуша Пискорского, который уже долгое время декларирует промосковскую позицию, в том числе и в отношении агрессии России против Украины. В мае 2016 года польские власти задержали его по обвинению в работе на российскую разведку.

В то же время организатор поджога в Ужгороде Михал Прокопович заявил следствию, что с немцем Оксенрайтером его познакомил именно Пискорский. Западная контрразведка считает Оксенрейтера как минимум агентом влияния спецслужб РФ.

В ходе расследования было установлено, что Оксенрейтер контактировал с Прокоповичем еще с 2015 года и подтверждением тому служат текстовые сообщения. Сейчас гражданин Германии не находится под следствием, однако ситуация может измениться, отмечает Observer.

Суд по делу о поджоге венгерского центра в Ужгороде будет заседать в Кракове в марте.