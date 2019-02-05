Суд отстранил Супрун от должности руководителя Минздрава (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n117748-sud-otstranil-suprun-ot-doljnosti-rukovoditelya-minzdrava-dokument.htmlRacurs.ua
Окружной административный суд Киева запретил исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун находиться на этой должности.
Об этом 5 февраля сообщил лидер политической силы Олег Ляшко на собственной странице в Facebook.
«Админсуд по нашему иску запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности главы Минздрава», — говорится в сообщении.
В документе говорится: «Запретить первому замминистра здравоохранения Ульяне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения». Данное постановление вступает в законную силу с момента его подписания судьей.
В Министерстве здравоохранения заявили, что узнали из СМИ о том, что суд запретил Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения.
«Консультируемся с юристами. Будем держать в курсе. Работаем», — заверили в ведомстве.
Напомним, осенью 2018 года члены парламентского комитета по вопросам здравоохранения заявили, что считают действия руководства Минздрава преступными и требовали от премьер-министра Украины уволить с занимаемых должностей и. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун и заместителя министра Александра Линчевского.