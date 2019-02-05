Параллельная реальность: в России появится «суверенный интернет». Фото: tsargrad.tv

https://racurs.ua/n117747-parallelnaya-realnost-v-rossii-poyavitsya-suverennyy-internet.html

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«Суверенный интернет» может появиться в России. Соответствующий законопроект российские депутаты рассмотрят уже в этом месяце.

Указанным законопроектом предлагается поддерживать работу интернета на территории России исключительно своими технологиями, а руководство страны сможет блокировать доступ к любому ресурсу, сообщает «Дождь».

В тоже время российские политики заявляют, что российский интернет не будет закрытым, как в Китае. Данный закон в России примут скорее для «страховки» безопасности страны. Также существует информация, что законопроект о «суверенном интернете» примут в первом чтении, а дорабатывать будут после вступления в силу.

Технические эксперты предупреждают правительство о возможности сбоев в работе интернета в России в случае принятия указанного закона.

Ранее сообщалось, что в России оштрафовали компанию Google (Гугл) за неприсоединение к государственной системе интернет-цензуры.