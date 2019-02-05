Ракурсhttps://racurs.ua
Параллельная реальность: в России появится «суверенный интернет». Фото: tsargrad.tv
Параллельная реальность: в России появится «суверенный интернет»https://racurs.ua/n117747-parallelnaya-realnost-v-rossii-poyavitsya-suverennyy-internet.htmlRacurs.ua
«Суверенный интернет» может появиться в России. Соответствующий законопроект российские депутаты рассмотрят уже в этом месяце.
Указанным законопроектом предлагается поддерживать работу интернета на территории России исключительно своими технологиями, а руководство страны сможет блокировать доступ к любому ресурсу, сообщает «Дождь».
В тоже время российские политики заявляют, что российский интернет не будет закрытым, как в Китае. Данный закон в России примут скорее для «страховки» безопасности страны. Также существует информация, что законопроект о «суверенном интернете» примут в первом чтении, а дорабатывать будут после вступления в силу.
Технические эксперты предупреждают правительство о возможности сбоев в работе интернета в России в случае принятия указанного закона.
Ранее сообщалось, что в России оштрафовали компанию Google (Гугл) за неприсоединение к государственной системе интернет-цензуры.