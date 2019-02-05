Facebook разрешил удалять отправленные сообщения. Раньше это была монополия Цукерберга

Новинка от Фейсбук, фото — messengernews.fb.com

https://racurs.ua/n117777-facebook-razreshil-udalyat-otpravlennye-soobscheniya-ranshe-eto-byla-monopoliya-cukerberga.html

Racurs.ua

В мессенджере Facebook (Фейсбук) появилась возможность удаления отправленных сообщений в чатах.

Как объявила соцсеть 5 февраля, эта функция добавлена ​​в новые версии программы Messenger для iOS и Android.

Для того, чтобы удалить сообщение, нужно дважды коснуться его на экране. Появится всплывающее меню, в котором пользователь сможет выбрать один из вариантов — удалить сообщение для всех участников переписки или скрыть его только от себя самого (так работало удаление сообщений в мессенджере до сих пор).

Удалить сообщение можно будет только в течение 10 минут после того, как оно было отправлено. Затем новая функция прекращает работать.

Фейсбук сообщил о работе над возможностью удаления отправленных сообщений в чатах больше года назад. Это сделали на фоне информации о том, что основатель компании Марк Цукерберг и другие менеджеры могут удалять сообщения в чатах так, чтобы они не хранились у других участников переписки.

При этом у обычных пользователей до сих пор была возможность удалить только собственные сообщения из переписки, другие участники чата продолжали их видеть.

Напомним, что в январе этого года Фейсбук объявил об изменении правил размещения политической рекламы в Украине накануне президентских выборов. Размещать предвыборную агитацию в социальной сети смогут только рекламодатели, расположенные в Украине.