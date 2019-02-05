Facebook разрешил удалять отправленные сообщения. Раньше это была монополия Цукерберга

Facebook разрешил удалять отправленные сообщения. Раньше это была монополия Цукербергаhttps://racurs.ua/n117777-facebook-razreshil-udalyat-otpravlennye-soobscheniya-ranshe-eto-byla-monopoliya-cukerberga.htmlRacurs.ua
В мессенджере Facebook (Фейсбук) появилась возможность удаления отправленных сообщений в чатах.
Как объявила соцсеть 5 февраля, эта функция добавлена в новые версии программы Messenger для iOS и Android.
Для того, чтобы удалить сообщение, нужно дважды коснуться его на экране. Появится всплывающее меню, в котором пользователь сможет выбрать один из вариантов — удалить сообщение для всех участников переписки или скрыть его только от себя самого (так работало удаление сообщений в мессенджере до сих пор).
Удалить сообщение можно будет только в течение 10 минут после того, как оно было отправлено. Затем новая функция прекращает работать.
Фейсбук сообщил о работе над возможностью удаления отправленных сообщений в чатах больше года назад. Это сделали на фоне информации о том, что основатель компании Марк Цукерберг и другие менеджеры могут удалять сообщения в чатах так, чтобы они не хранились у других участников переписки.
При этом у обычных пользователей до сих пор была возможность удалить только собственные сообщения из переписки, другие участники чата продолжали их видеть.
Напомним, что в январе этого года Фейсбук объявил об изменении правил размещения политической рекламы в Украине накануне президентских выборов. Размещать предвыборную агитацию в социальной сети смогут только рекламодатели, расположенные в Украине.