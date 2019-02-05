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Ракурс
В работе «Фейсбука» зафиксирован сбой. Фото: Pexels

Сервер не отвечает: в работе соцсети Facebook произошел глобальный сбой (КАРТА)

5 фев 2019, 16:30
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Глобальный сбой произошел в работе соцсети Facebook. Проблемы с доступом фиксируются не только в странах Европейского Союза, но и в отдельных украинских городах.

Работа с переборами фиксировалась после обеда 5 февраля. Об этом свидетельствуют данные ресурса DownDetector.

О перебоях с доступом сообщают пользователи из Польши, Чехии, Германии, Болгарии, Румынии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Франции. Кто-то совсем не может подключиться к серверу соцсети, другие сталкиваются с проблемами при отправке сообщений.

Сбои в работе популярной соцсети фиксировались и в Украине. В частности, сообщалось о проблемах с доступом к «Фейсбук» в Киеве, Львове и на Житомирщине.

Карта: DownDetector

Напомним, 5 декабря 2018 года социальная сеть Facebook работала с перебоями. Наибольшие проблемы наблюдаются в странах Европы. Так, на сбой жаловались жители Украины, Великобритании, Польши, Венгрии, Эстонии, Германии и других европейских стран. Пользователи «Фейсбука» тогда сообщали, что их выбрасывает из личных аккаунтов.

Источник: Ракурс


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