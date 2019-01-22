Telegram не работает в некоторых городах Европы и России (КАРТА)

Telegram не работает в некоторых городах Европы и России / Фото: lj-top.ru

https://racurs.ua/n117127-telegram-ne-rabotaet-v-nekotoryh-gorodah-evropy-i-rossii-karta.html

Racurs.ua

Мессенджер Telegram не работает в некоторых городах Европы, а также ряде российских населенных пунктов. Большинство (77%) пользователей жалуются на проблемы с подключением мессенджера.

Сбой в работе Telegram фиксируют в Украине, Германии, Нидерландах, Франции, Великобритании и России, информирует сайт Downdetector.

Больше всего жалоб поступает от россиян. Сбой в работе Telegram в РФ связывают с судебной волокитой между компанией и «Роскомнадзором» и попытками спецслужб взять мессенджер под свой контроль.

Ранее сообщалось, что июне 2018 года глобальные сбои в работе «Телеграмм» наблюдались у пользователей из европейских стран, а также Казахстана, Израиля и других. 16 апреля «Роскомнадзор» начал блокировку мессенджера Telegram на территории России.

Компания Telegram Messenger LLP была основана в феврале 2014 года двумя другими компаниями — Telegraph Inc. И Dogged Labs Ltd. Дурову принадлежит доля в размере более 75% бизнеса, то есть у него нет никаких причин, чтобы избавляться от мессенджера. В последние годы он поддерживал этот проект и финансировал его. В Telegram зарегистрировано более 200 млн пользователей по всему миру.