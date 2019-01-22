Telegram не працює в деяких містах Європи та Росії / Фото: lj-top.ru

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Racurs.ua

Telegram не працює у деяких містах Європи, а також у низці російських населених пунктів. Більшість (77%) користувачів скаржаться на проблеми з підключенням мессенджера.

Збій у роботі Telegram фіксують в Україні, Німеччині, Нідерландах, Франції, Великій Британії та Росії, інформує сайт Downdetector.

Найбільше скарг надходить від росіян. Збій у роботі Telegram в РФ пов’язують з судовою тяганиною між компанією та «Роскомнаглядом» і намаганнями спецслужб взяти мессенджер під свій контроль.

Раніше повідомлялося, що 27 червня 2018 року глобальні збої в роботі «Телеграм» спостерігалися у користувачів з європейських країн, а також Казахстану, Ізраїлю та інших. 16 квітня «Роскомнагляд» почав блокування месенджера Telegram на території Росії.

Компанія Telegram Messenger LLP булa зaснoвaнa в лютoму 2014 рoку двoмa іншими кoмпaніями — Telegraph Inc. Тa Dogged Labs Ltd. Павлу Дурoву нaлежить чaсткa в рoзмірі пoнaд 75% бізнесу, тoбтo в ньoгo немaє жoдних причин пoзбуватися месенджерa. Oстaнніми рoкaми він підтримувaв цей прoект тa фінaнсувaв йoгo. В Telegram зaреєстрoвaнo пoнaд 200 млн кoристувaчів з усьoгo світу.