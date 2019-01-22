Юлію Тимошенко висунули кандидатом у президенти від партії «Батьківщина» (ВІДЕО)

Юлія Тимошенко. Фото: facebook.com

https://racurs.ua/ua/n117125-uliu-tymoshenko-vysunuly-kandydatom-u-prezydenty-vid-partiyi-batkivschyna-video.html

Racurs.ua

Партія «Батьківщина» 22 січня висунула політика Юлію Тимошенко кандидатом на посаду глави української держави. Вибори президента України заплановані на 31 березня 2019 року.

Кандидатуру Тимошенко підтримали усі учасники урочистого з’їзду Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», який відбувається сьогодні. Про це йдеться на веб-сторінці політичної партії.

Лідер «Батьківщини» виступила перед однопартійцями та розповіла про своє бачення щодо розвитку України.

На з’їзді політичної сили присутні колишній президент Леонід Кравчук, почесний патріарх Української православної церкви Філарет, співак Олександр Пономарьов.

Нагадаємо, 18 січня Центральна виборча комісія зареєструвала ще двох кандидатів на посаду президента. Центрвиборчком дозволив брати участь у перегонах Ользі Богомолець та Геннадію Балашову.