Вибори президента-2019: ЦВК зареєструвала кандидатами Богомолець і Балашова

Геннадій Балашов й Ольга Богомолець, фото — OstanniPodii.com

https://racurs.ua/ua/n116989-vybory-prezydenta-2019-cvk-zareiestruvala-kandydatamy-bogomolec-i-balashova.html

Racurs.ua

Центральна виборча комісія (ЦВК) у п’ятницю, 18 січня, зареєструвала ще двох кандидатів на посаду президента.

Комісія дозволила брати участь у перегонах Ользі Богомолець та Геннадію Балашову, повідомила прес-служба ЦВК.

Кандидат у президенти нардеп Ольга Богомолець є самовисуванкою, а Геннадій Балашов йде на вибори від політичної партії «5.10».

У ЦВК підрахували, що станом на 18 січня посвідчення кандидата видали вже 10 особам, а саме: Ігорю Шевченко, Сергію Капліну, Валентину Наливайченку, Віталію Скоцику, Андрію Садовому, Віталію Купрію, Євгену Мураєву, Анатолію Гриценку, Геннадію Балашову та Ользі Богомолець.

У четвер документи для реєстрації до ЦВК подали народні депутати Олександр Шевченко та Юрій Бойко.

Чинний президент Петро Порошенко може оголосити про участь у виборах наприкінці січня.

Вибори президента України відбудуться 31 березня, реєстрація кандидатів триватиме до 4 лютого, а остаточний список претендентів оприлюднять 9 лютого.