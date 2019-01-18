Выборы президента-2019: ЦИК зарегистрировала кандидатами Богомолец и Балашова

Геннадий Балашов и Ольга Богомолец, фото — OstanniPodii.com

https://racurs.ua/n116989-vybory-prezidenta-2019-cik-zaregistrirovala-kandidatami-bogomolec-i-balashova.html

Racurs.ua

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в пятницу, 18 января, зарегистрировала еще двух кандидатов на пост президента.

Комиссия разрешила участвовать в гонке Ольге Богомолец и Геннадию Балашову, сообщила пресс-служба ЦИК.

Кандидат в президенты нардеп Ольга Богомолец является самовыдвиженкой, а Геннадий Балашов идет на выборы от политической партии «5.10».

В ЦИК подсчитали, что по состоянию на 18 января удостоверение кандидата выдали уже 10 лицам, а именно: Игорю Шевченко, Сергею Каплину, Валентину Наливайченко, Виталию Скоцику, Андрею Садовому, Виталию Куприю, Евгению Мураеву, Анатолию Гриценко, Геннадий Балашову и Ольге Богомолец.

В четверг документы для регистрации в ЦИК подали народные депутаты Александр Шевченко и Юрий Бойко.

Действующий президент Петр Порошенко может объявить об участии в выборах в конце января.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, регистрация кандидатов продлится до 4 февраля, а окончательный список претендентов обнародуют 9 февраля.