Стрельба на пресс-конференции произошла в Херсоне

Вооруженное нападение на участников пресс-конференции произошло в Херсоне. Фото:

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Racurs.ua

В Херсоне произошло вооруженное нападение на участников пресс-конференции, посвященной пассажирским автоперевозкам.

Неизвестные открыли огонь из коридора в дверь пресс-клуба газеты «Новый день» около 12.30−13.00 именно во время проведения мероприятия, сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook.

Отмечается, что была произведена очередь выстрелов, в помещении разбиты окна. Вероятно, стреляли из автомата. Пострадавших от выстрелов нет, потому что все вовремя упали на пол.

Кроме стрельбы в помещении, злоумышленники распылили газ. Людям, которые отравились газом, медики оказали помощь.

Пока неизвестно, кто устроил стрельбу в херсонском пресс-клубе. На месте работают правоохранители.