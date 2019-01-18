Киберполиция закрыла несколько пиратских интернет-кинотеатров (СПИСОК, ФОТО)https://racurs.ua/n116987-kiberpoliciya-zakryla-neskolko-piratskih-internet-kinoteatrov-spisok-foto.htmlRacurs.ua
Киберполиция закрыла несколько пиратских кинотеатров, которые долгое время работали в интернете и нанесли ущерб владельцам авторских прав почти на 10 млн грн.
Обыски правоохранители провели у администраторов пиратских ресурсов в Сумской и Ровенской областях, сообщила 18 января пресс-служба МВД.
Правоохранители таким образом отреагировали на заявление Украинской антипиратской ассоциации. В этой организации жаловались на то, что несколько интернет-ресурсов воспроизводят и распространяют видеофайлы, нарушая авторские права.
Следователи Хмельницкого отдела полиции начали уголовное производство по ст. 176 (нарушение авторского права и смежных прав) УК Украины.
Владельца одного из незаконных интернет-кинотеатров установили на Сумщине — 34-летний гражданин администрировал такие пиратские веб-ресурсы:
- http://kinot.me
- http://krutor.org
- http://kinogo-onlaine.net
- http://rumedia.ws
- http://gogafilm.me
- http://kinogo-onlaine.net.
Во время обысков полиция изъяла компьютерное оборудование, с помощью которого администрировались веб-ресурсы и незаконно хранился контент.
Другого владельца такого кинотеатра обнаружили в Ровенской области. Здесь прекратили деятельность сайта https://kinot.me. Он также работал, нарушая авторские права.
Дома у 25-летнего мужчины также провели обыски и изъяли компьютерное оборудование.
В настоящее время полиция направила всю изъятую технику на экспертизу. Ее результаты помогут определиться относительно объявления подозрения злоумышленникам.
За преступления в области авторского права им грозит до шести лет тюрмы.
Напомним, что в июне прошлого года киберполиция закрыла один из самых популярных в Украине нелегальных кинотеатров Onlainfilm.