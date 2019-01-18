Киберполиция закрыла несколько пиратских интернет-кинотеатров (СПИСОК, ФОТО)

Во время обыска, фото—- Национальная полиция

https://racurs.ua/n116987-kiberpoliciya-zakryla-neskolko-piratskih-internet-kinoteatrov-spisok-foto.html

Racurs.ua

Киберполиция закрыла несколько пиратских кинотеатров, которые долгое время работали в интернете и нанесли ущерб владельцам авторских прав почти на 10 млн грн.

Обыски правоохранители провели у администраторов пиратских ресурсов в Сумской и Ровенской областях, сообщила 18 января пресс-служба МВД.

Правоохранители таким образом отреагировали на заявление Украинской антипиратской ассоциации. В этой организации жаловались на то, что несколько интернет-ресурсов воспроизводят и распространяют видеофайлы, нарушая авторские права.

Следователи Хмельницкого отдела полиции начали уголовное производство по ст. 176 (нарушение авторского права и смежных прав) УК Украины.

Владельца одного из незаконных интернет-кинотеатров установили на Сумщине — 34-летний гражданин администрировал такие пиратские веб-ресурсы:

http://kinot.me

http://krutor.org

http://kinogo-onlaine.net

http://rumedia.ws

http://gogafilm.me

http://kinogo-onlaine.net.

Во время обысков полиция изъяла компьютерное оборудование, с помощью которого администрировались веб-ресурсы и незаконно хранился контент.

Другого владельца такого кинотеатра обнаружили в Ровенской области. Здесь прекратили деятельность сайта https://kinot.me. Он также работал, нарушая авторские права.

Дома у 25-летнего мужчины также провели обыски и изъяли компьютерное оборудование.

В настоящее время полиция направила всю изъятую технику на экспертизу. Ее результаты помогут определиться относительно объявления подозрения злоумышленникам.

За преступления в области авторского права им грозит до шести лет тюрмы.

Напомним, что в июне прошлого года киберполиция закрыла один из самых популярных в Украине нелегальных кинотеатров Onlainfilm.