Кіберполіція закрила декілька піратських інтернет-кінотеатрів (СПИСОК, ФОТО)

Під час обшуку, фото — Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n116987-kiberpoliciya-zakryla-dekilka-piratskyh-internet-kinoteatriv-spysok-foto.html

Racurs.ua

Кіберполіція закрила декілька піратських кінотеатрів, які довгий час працювали в інтернеті і завдали збитків власникам авторських прав майже на 10 млн грн.

Обшуки правоохоронці провели в адміністраторів піратських ресурсів у Сумській та Рівненській областях, повідомила 18 січня прес-служба МВС.

Правоохоронці у такий спосіб відреагували на заяву Української антипіратської асоціації. В організації скаржилися на те, що декілька інтернет-ресурсів відтворюють та поширюють відеофайли, порушуючи авторські права.

Слідчі Хмельницького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 176 (порушення авторського права і суміжних прав) КК України.

Власника одного із незаконних інтернет-кінотеатрів встановили на Сумщині — 34-річний громадянин адміністрував такі піратські веб-ресурси:

http://kinot.me

http://krutor.org

http://kinogo-onlaine.net

http://rumedia.ws

http://gogafilm.me

http://kinogo-onlaine.net.

Під час обшуків поліція вилучила комп’ютерне обладнання, з якого адмініструвалися веб-ресурси і незаконно зберігався контент.

Іншого власника такого кінотеатру виявили у Рівненській області. Тут припинили діяльність сайту https://kinot.me. Він також діяв, порушуючи авторські права.

Удома в 25-річного чоловіка також провели обшуки і вилучили комп’ютерне обладнання.

Наразі поліція спрямувала усю вилучену техніку на експертизу. Її результати допоможуть визначитися щодо оголошення підозри обом зловмисникам.

За злочини в галузі авторського права їм загрожує до шести років ув’язнення.

Нагадаємо, що у червні минулого року кіберполіція закрила один із найпопулярніших в Україні нелегальних кінотеатрів Onlainfilm.