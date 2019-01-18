Кіберполіція закрила декілька піратських інтернет-кінотеатрів (СПИСОК, ФОТО)https://racurs.ua/ua/n116987-kiberpoliciya-zakryla-dekilka-piratskyh-internet-kinoteatriv-spysok-foto.htmlRacurs.ua
Кіберполіція закрила декілька піратських кінотеатрів, які довгий час працювали в інтернеті і завдали збитків власникам авторських прав майже на 10 млн грн.
Обшуки правоохоронці провели в адміністраторів піратських ресурсів у Сумській та Рівненській областях, повідомила 18 січня прес-служба МВС.
Правоохоронці у такий спосіб відреагували на заяву Української антипіратської асоціації. В організації скаржилися на те, що декілька інтернет-ресурсів відтворюють та поширюють відеофайли, порушуючи авторські права.
Слідчі Хмельницького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 176 (порушення авторського права і суміжних прав) КК України.
Власника одного із незаконних інтернет-кінотеатрів встановили на Сумщині — 34-річний громадянин адміністрував такі піратські веб-ресурси:
- http://kinot.me
- http://krutor.org
- http://kinogo-onlaine.net
- http://rumedia.ws
- http://gogafilm.me
- http://kinogo-onlaine.net.
Під час обшуків поліція вилучила комп’ютерне обладнання, з якого адмініструвалися веб-ресурси і незаконно зберігався контент.
Іншого власника такого кінотеатру виявили у Рівненській області. Тут припинили діяльність сайту https://kinot.me. Він також діяв, порушуючи авторські права.
Удома в 25-річного чоловіка також провели обшуки і вилучили комп’ютерне обладнання.
Наразі поліція спрямувала усю вилучену техніку на експертизу. Її результати допоможуть визначитися щодо оголошення підозри обом зловмисникам.
За злочини в галузі авторського права їм загрожує до шести років ув’язнення.
Нагадаємо, що у червні минулого року кіберполіція закрила один із найпопулярніших в Україні нелегальних кінотеатрів Onlainfilm.