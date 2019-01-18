Стрілянина на прес-конференції сталася в Херсоні

Збройний напад на учасників прес-конференції стався у Херсоні. Фото: Асоціація суддів господарських судів України

https://racurs.ua/ua/n116988-zbroynyy-napad-na-uchasnykiv-pres-konferenciyi-stavsya-u-hersoni.html

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У Херсоні стався збройний напад на учасників прес-конференції, присвяченої пасажирським автоперевезенням.

Невідомі почали стріляти з коридору в двері прес-клубу «Новий день» близько 12.30−13.00 саме під час проведення заходу, повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко у Facebook.

Зазначається, що відбулася черга пострілів, у приміщені потрощено вікна. Ймовірно, стріляли з автомату. Постраждалих від пострілів немає, тому що всі вчасно лягли на підлогу.

Окрім стрілянини в приміщенні, зловмисники розпилили газ. Людям, які отруїлися газом, «швидка» надала допомогу.

Наразі невідомо, хто влаштував стрілянину в херсонському прес-клубі. На місці працюють правоохоронці.