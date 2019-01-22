Юлию Тимошенко выдвинули кандидатом в президенты от партии «Батькивщина» (ВИДЕО)

Юлия Тимошенко. Фото: facebook.com

https://racurs.ua/n117125-uliu-timoshenko-vydvinuli-kandidatom-v-prezidenty-ot-partii-batkivschina-video.html

Racurs.ua

Партия «Батькивщина» 22 января выдвинула политика Юлию Тимошенко кандидатом на пост главы украинского государства. Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.

Кандидатуру Тимошенко поддержали все участники торжественного съезда Всеукраинского объединения «Батькивщина», который проходит сегодня. Об этом говорится на веб-странице политической партии.

Лидер «Батькивщины» выступила перед однопартийцами и рассказала о своем видении развития Украины.

На съезде политической силы присутствовали бывший президент Леонид Кравчук, почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет, певец Александр Пономарев.

Напомним, 18 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов на пост президента. Центризбирком разрешил участвовать в гонке Ольге Богомолец и Геннадию Балашову.