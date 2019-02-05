Кейт Миддлтон пришла к школьникам Лондона в ярком весеннем образе за 3 тыс. евро (ФОТО)

Визит Кейт Миддлтон в школы Лондона, фото — Daily Mail

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Герцогиня Кембриджская, жена принца Уильяма Кейт Миддлтон посетила две школы Лондона, продемонстрировав при этом яркий весенний образ.

Миддлтон пообщалась с детьми и работниками учебных заведений столицы Великобритании, сообщает 5 февраля Dailymail.

Кейт побывала в школах в связи с неделей детского психического здоровья, которая объявлена в Великобритании. Герцогиня вышла в свет в новом платье от английского бренда Eponine насыщенного зеленого цвета, а также в черных ботильонах на шнуровке от L. K. Bennett. Английские журналисты узнали, что платье стоит 2,1 тыс., а обувь — 350 фунтов.

Дополнило образ Миддлтон ее любимое украшение, которое она получила в наследство от принцессы Дианы — кольцо из сапфира и бриллиантов, а также золотые серьги и маленький клатч.

Миддлтон пообщалась с учениками школ и получила от них трогательные подарки. Кроме того, герцогиня также встретилась с Андрией Зафиракой — первым британским педагогом, которая выиграла конкурс «Лучший учитель мира».

Кроме того, в школы Кейт принесла фотографию своей семьи, поскольку накануне было договорено, что на встречу ее участники должны взять предметы, которые «заставляют чувствовать себя хорошо».

На днях Миддлтон отметила день рождения мамы в платье за ​​2,5 тыс. евро. Фотографы заметили Кейт по дороге на семейную вечеринку. Для вечера Миддлтон выбрала ярко-красное платье от одного из своих самых любимых дизайнеров — Александра Маккуина.