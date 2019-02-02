Кейт Миддлтон отметила день рождения мамы в платье за ​​2,5 тыс. евро (ФОТО)

Кейт Миддлтон, фото — Joinfo

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Фотографы заметили Кейт Миддлтон по дороге на семейную вечеринку. Кейт сфотографировали возле квартиры ее сестры Пиппы в фешенебельном районе Лондона Челси.

Жена принца Уильяма спешила на празднование 64-го дня рождения своей матери Кэрол. Впоследствии фото Миддлтон опубликовала в своем Инстаграм.

Для вечера Миддлтон выбрала ярко-красное платье от одного из своих любимых дизайнеров — Александра Маккуина (цена составляет примерно 2,5 тыс. евро). К нему Кейт подобрала туфли от Gianvito Rossi, черное пальто от шведского бренда Ida Sjöstedt и серьги Simone Rocha.

К слову, в этом же платье герцогиня пришла на прием в честь дня рождения Елизаветы II в июле 2017 года в Берлине.

В начале года эксперты UFO No More посчитали, сколько стоит гардероб Меган Маркл, Кейт Миддлтон и других женщин из королевских семей Европы. Расходы на гардероб Меган Маркл, жены британского принца Гарри, по итогам 2018 года превысили 500 тыс. долл. Герцогиня Сассекская в прошлом году потратила на новую одежду в пять раз больше, чем любая другая представительница королевских семей Европы.