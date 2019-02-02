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Ракурс
Обстрел ритуального автобуса в Чермалыке, фото — Твиттер

Обстрел ритуального автобуса с покойником произошел на Донбассе (ФОТО)

2 фев 2019, 17:23
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Под обстрел боевиков фейковых ЛДНР попал 2 февраля ритуальный автобус с покойником в Чермалыке (северо-восточнее Мариуполя). Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил (ООС).

В Чермалыке сегодня днем ​​проходили похороны. Во время перевозки покойника на кладбище автобус ритуальной службы обстреляли со стороны военных формирований ЛДНР.

В ООС отмечают, что гражданский автобус ритуальной службы имел наклейки на бортах — «Ритуальные услуги». Обстрел производился из стрелкового оружия.

Впоследствии на правом боку автобуса нашли несколько сквозных пулевых пробоин. Лишь чудом пули не попали в пассажиров.

По прибытии на кладбище гроб с покойником и трех гражданских мужчин оставили на месте для того, чтобы осуществить погребение. Водителю автобуса удалось вывести машину из-под обстрела и вернуться в безопасное место. Впоследствии обстрел кладбища продолжился.

Обстрел ритуального автобуса в Чермалыке, фото — ООС

Источник: Ракурс


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