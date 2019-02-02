Коммунальщиков в России заставили маскировать грязный снег чистым (ВИДЕО)

В Южно-Сахалинске грязный снег забросали чистым, фото — скриншот YouTube

https://racurs.ua/n117641-kommunalschikov-v-rossii-zastavili-maskirovat-gryaznyy-sneg-chistym-video.html

Racurs.ua

Коммунальщиков российского города Южно-Сахалинск заставили маскировать грязный снег чистым накануне большого спортивного международного турнира.

Один из сотрудников ЖКХ областного центра на Сахалине прислал журналистам видео, на котором зафиксировано, как рабочие занимаются странными делами. Как сообщает коммунальщик, им поручили набрать чистый снег и пересыпать его под стелу, которая расположена напротив городского аэропорта.

Указание рабочие выполнили с помощью трактора. Очевидец отмечает, что «такого даже в армии не увидишь».

Вероятно, усиленные «меры гостеприимства» могут быть связаны с международными детскими соревнованиями «Дети Азии», которые через неделю стартуют в Южно-Сахалинске.

«Ситуация на видео является абсурдной. Мэрия не приказывала коммунальщикам пересыпать снег», — сказал представитель городской власти. В мэрии решили найти причастных к событию лиц, поскольку не заказывали услуги маскировки черного снега.

В прошлом году «Ракурс» сообщал, что в городе Бурштын Ивано-Франковской области 24 февраля выпал снег черного цвета. Местные жители винят в этом выбросы Бурштынской тепловой электростанции.