Оффшорное гражданство: Кипр ужесточит требования выдачи «золотых паспортов»

Изменения на Кипре вступят в силу 31 января 2020 года, фото — DW

https://racurs.ua/n117640-offshornoe-grajdanstvo-kipr-ujestochit-trebovaniya-vydachi-zolotyh-pasportov.html

Racurs.ua

Палата представителей Кипра одобрила закон, ужесточающий условия предоставления гражданства или вида на жительство в стране в обмен на инвестиции.

О решении парламента островного государства изменить условия получения так называемых «золотых» виз и паспортов сообщило 2 февраля издание Cyprus Times. За документ проголосовали 29 депутатов, против — 17.

Изменения, проголосованные депутатами, вступят в силу 31 января 2020 года. К этому времени власть должна выработать новые условия приобретения гражданства Кипра.

Правительство этой страны отреагировало на доклад Еврокомиссии, обнародованный 23 января. В нем говорится о проблемах, которые создает предоставление гражданства и видов на жительство в странах ЕС в обмен на инвестиции.

Брюссель считает, что такой «бартер» не только создает проблемы с безопасностью для Европы, но и способствует отмыванию средств, коррупции и уклонению от уплаты налогов.

Кипр был в списке стран (наряду с Болгарией и Мальтой), в которых действуют мягкие стандарты принятия гражданства. Условия получения паспортов в этих государствах не предусматривают физического проживания, а также любых других постоянных обязательств перед страной, кроме как вложения определенных сумм средств.

В 2018 году о возможности ограничения практики выдачи «золотых» виз инвесторов задумались в Великобритании. После отравления в Солсбери правительство начало изучать правомерность выдачи виз инвестора сотням состоятельных россиян.