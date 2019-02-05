Массовое ДТП в Болгарии: на трассе столкнулись более 30 машин (ВИДЕО)

Массовое ДТП в Болгарии: на трассе столкнулись более 30 машин. Фото: Тульская пресса

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Массовое ДТП произошло на юге Болгарии. Из-за сильного тумана столкнулись 30 транспортных средств, среди которых легковые автомобили, фуры, грузовики и автобусы.

Авария произошла на автомагистрали «Струма», предварительной причиной аварии называют густой туман с видимостью не более 10-ти метров и невнимательность водителей, сообщает «Укринформ».

По словам начальника регионального управления МВД города Сандански в Болгарии, в результате аварии погиб один водитель, еще 16 участников дорожно-транспортного происшествия получили травмы различной степени тяжести. Они были госпитализированы в медучреждения Сандански и Благоевграда. Отмечается, что три человека находятся в тяжелом состоянии.

Также сообщается, как погиб водитель автомобиля. После столкновения с другим авто он вышел на трассу и пытался остановить движение. Однако его сбила фура, ехавшая на большой скорости. Правоохранители расследуют причины аварии.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области произошла кровавая авария, унесшая жизни 6 человек.