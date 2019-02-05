Ведущую телепрограммы «Орел и решка» Ивлееву не пустили в Украину из-за посещения оккупированного Крыма

Анастасию Ивлееву не пустили в Украину. Фото: Вокруг ТВ

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Racurs.ua

Телеведущую Анастасию Ивлееву не пропустили на территорию Украины сотрудники Государственной пограничной службы.

Гражданка России прибыла в Киев рейсом из Минска. Пограничники в ходе проверки узнали, что иностранная гражданка в 2017 году посещала оккупированный Крым. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба ГПСУ.

Ивлеева пояснила, что на полуостров она ездила отдыхать, а из России в Крым прилетела самолетом. Украинские пограничники отказали ей во въезде и запретили пересекать украинскую границу в течение трех лет.

Как известно, Анастасия Ивлеева — российская телеведущая и видеоблоггер. В мире известна как звезда социальной сети Instagram и как ведущая телепередачи «Орел и решка. Перезагрузка».

Пограничники отметили, что вместе с украинскими силовими структурами им удалось выделить более 3,2 тыс. граждан, которые могли незаконно находиться на временно оккупированных территориях Украины. Информация об этих лицах сейчас аккумулируется и используется, как дополнительная, в ходе осуществления пограничного контроля и принятия правового решения. За последние несколько лет было принято решение о запрете въезда в Украину касательно 140 иностранцев из числа деятелей культуры и искусства.

Напомним, в январе Служба безопасности Украины выдворила гражданина Беларуси Павла Карназицкого, который распространял антиукраинскую пропаганду.