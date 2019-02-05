Выборы-2019: МВД будет рассматривать попытки заплатить агитаторам как подкуп

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, фото: ТСН

https://racurs.ua/n117763-vybory-2019-mvd-budet-rassmatrivat-popytki-zaplatit-agitatoram-kak-podkup.html

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Министерство внутренних дел (МВД) будет рассматривать попытки штабов кандидатов в президенты заплатить агитаторам или участникам избирательных комиссий как подкуп избирателей (ст. 160 Уголовного кодекса).

Выборы должны проходить на волонтерских началах. Об этом во время сегодняшней пресс-конференции заявил член координационного штаба МВД по нарушениях на выборах Иван Варченко, сообщает пресс-служба министерства.

По его словам, законодательство не предусматривает для кандидатов в президенты возможности осуществлять дополнительную оплату услуг членов избирательных комиссий и агитаторов.

Варченко отмечает, что избирательные штабы некоторых кандидатов пытаются обойти ограничения законодательства путем заключения трудовых договоров с агитаторами. Чиновник подчеркивает, что такие попытки также будут рассматривать как нарушение ст. 160 Уголовного кодекса.

По словам Варченко, нынешняя президентская кампания должна стать эталоном избирательного процесса в Украине.

«Когда избиратель не будет покупаться, и результаты выборов не будут покупаться, это будет реальное волеизъявление в реальных интересах нашей страны», — отмечает чиновник.

За совершение подкупа избирателей законодательство предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, в случае повторного нарушения — до семи лет. Участникам избирательного процесса, которые примут такую неправомерную выгоду, грозит штраф, исправительные работы или ограничение свободы.

Напомним, первого участника нынешних президентских выборов Центризбирком зарегистрировал 4 января.

Всего уже зарегистрировано 30 кандидатов, ЦИК продолжает рассматривать кандидатуры.