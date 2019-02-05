Поймали «на горячем»: чиновник Нацполиции требовал 34 тыс. долл. взятки в Киеве (ФОТО)

В Киеве разоблачили полицейского-взяточника, фото — zbroya.info

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В Киеве разоблачили во взяточничестве начальника отдела полиции в Голосеевском районе.

Чиновник требовал 34 тыс. долл. взятки от киевлянина за регистрацию материалов уголовного производства. Возмущенный мужчина обратился в столичное управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции и впоследствии правоохранители задержали корыстного коллегу, сообщает пресс-центр указанного ведомства.

Оперативники полиции и Службы безопасности Украины (СБУ) совместно провели спецоперацию, в ходе которой подозреваемого во взяточничестве задержали в служебном кабинете сразу после того, как он получил часть денег — 15 тыс. долл.

Во время следствия правоохранители также установили сообщника чиновника — 38-летнего старшего лейтенанта полиции.

Полученные ими деньги изъяли как вещественное доказательство. Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Подозреваемые задержаны до избрания меры пресечения.

Напомним, ранее мы сообщали о пограничнике из Закарпатья, который пытался съесть полученную взятку во время задержания. Коррупционер был причастен к контрабанде сигарет.