Энергоснабжение Киева несколько стабилизировали, фото: Pixabay

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Енергетики дещо стабілізували ситуацію з електропостачанням у столиці — наразі діє менше черг відключень, а тривалість знеструмлень скоротилася. Проте через удари по енергоінфраструктурі ситуація залишається динамічною і може змінюватися кожні 10 хвилин.

Про це в телеефірі заявив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ворог продовжує систематично бити по енергетиці по всій країні. Енергосистема дуже взаємозалежна, і тому удари в одній області можуть також відображатися на стані енергосистеми в місті Києві, — зазначив він. — На жаль, ситуація дуже динамічна і може змінюватися кожні 10 хвилин, тому треба стежити за графіками на офіційних джерелах ДТЕК.

За словами Ткачова, фахівці працюють цілодобово, що дало змогу зменшити навантаження на мережі та скоротити години без електроенергії для споживачів.

Також хочу зазначити, що ми вибудували чіткий механізм взаємодії між комунальниками, енергетиками, районними адміністраціями та військовою адміністрацією, і завдяки цьому кожний будинок, де тривалий час немає світла, тепло- або водопостачання, береться на контроль і одразу відпрацьовується зі спеціальними аварійними бригадами, — додав очільник КМВА.

Джерело: «Укрінформ»