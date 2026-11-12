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Во время событий в Петропавловской Борщаговке, фото: «Укринформ»

Столкновения в Петропавловской Борщаговке — несколько военных заявили, что их били в пункте дислокации

12 ноя 2026, 22:32
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Кілька військових, які перебували в пункті тимчасової дислокації в Петропавлівській Борщагівці на Київщині, заявили, що зазнавали там фізичного насильства.

Про це повідомляє видання «Громадське» з посиланням на отриману від Офісу військового омбудсмана відповідь на запит.

Зазначається, що в межах розпочатої відомством перевірки щодо подій 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці представники Офісу опитали кількох військовослужбовців військової частини:

  • за результатами опитування встановили, що під час перебування в пункті тимчасової дислокації «щодо них, імовірно, вчиняли насильницькі дії шляхом завдання тілесних ушкоджень»;
  • письмові пояснення військовослужбовців направили до ДБР та Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, у селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом 2 листопада відбулися сутички біля одного з приватних будинків. За фактами цих подій ДБР розпочало розслідування за ч. 5 ст. 426−1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) Кримінального кодексу.

Джерело: «Громадське»


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