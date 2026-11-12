Во время событий в Петропавловской Борщаговке, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n217400-stolknoveniya-v-petropavlovskoy-borschagovke-neskolko-voennyh-zayavili-chto-ih-bili-v-punkte.html

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Кілька військових, які перебували в пункті тимчасової дислокації в Петропавлівській Борщагівці на Київщині, заявили, що зазнавали там фізичного насильства.

Про це повідомляє видання «Громадське» з посиланням на отриману від Офісу військового омбудсмана відповідь на запит.

Зазначається, що в межах розпочатої відомством перевірки щодо подій 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці представники Офісу опитали кількох військовослужбовців військової частини:

за результатами опитування встановили, що під час перебування в пункті тимчасової дислокації «щодо них, імовірно, вчиняли насильницькі дії шляхом завдання тілесних ушкоджень»;

письмові пояснення військовослужбовців направили до ДБР та Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, у селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом 2 листопада відбулися сутички біля одного з приватних будинків. За фактами цих подій ДБР розпочало розслідування за ч. 5 ст. 426−1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) Кримінального кодексу.

Джерело: «Громадське»