Кровавая авария в Донецкой области унесла жизни шести человек, есть пострадавшие (ФОТО)

Смертельное ДТП в Донецкой области. Фото: Necro Mancer в Twitter

https://racurs.ua/n117756-ujasnaya-avariya-v-doneckoy-oblasti-unesla-jizni-pyati-chelovek-est-postradavshie-foto.html

Racurs.ua

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 5 февраля на трассе Донецк-Запорожье вблизи контрольного пункта въезда-выезда «Марьинка» в Донецкой области.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля «Шевроле» совершал обгон и не справился с управлением. Это привело к столкновению с «Дєу Ланосом», от удара машина загорелась. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Четыре пассажира автомобиля «Дэу» погибли на месте. Водитель остался невредимым. Также в результате аварии умерла пассажирка «Шевроле», еще троих пострадавших госпитализировали. Все они в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь. Впоследствии в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что один из пострадавших скончался в больнице.

На месте происшествия работают полицейские, правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего).

Напомним, 5 февраля на Житомирском шоссе под Киевом произошло ДТП с участием военного тягача и грузовика Volvo. Один человек пострадал в результате аварии.