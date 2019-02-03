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Последствия ДТП, фото: Facebook, Екатерина Рыбий
ДТП во Львовской области заблокировало движение по трассе Киев — Чоп (ФОТО)https://racurs.ua/n117671-dtp-vo-lvovskoy-oblasti-zablokirovalo-dvijenie-po-trasse-kiev-chop-foto.htmlRacurs.ua
Сегодня во Львовской области неподалеку от Винникивського моста произошло ДТП, которое временно заблокировало движение по автотрассе Киев — Чоп.
Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила руководитель пресс-службы патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.
Отмечается, что произошло столкновение грузовика с микроавтобусом Iveco.
В результате ДТП были госпитализированы водитель и пассажир микроавтобуса.
В связи с этим инцидентом, правоохранители временно заблокировали движение по автотрассе, чтобы провести следственные действия.
«После проведения следственных действий, патрульные организуют реверсивное движение», — отметила Рыбий.
Город Винники расположен к востоку от Львова и подчинен Лычаковскому району облцентра.
Напомним, недавно в Калужской области России в ужасное ДТП попал автобус, перевозивший детей, ехавших на танцевальный конкурс. В результате инцидента погибли по меньшей мере трое детей и четверо взрослых. Сообщается о 30-ти пострадавших.
Перевозки группы детей без предварительного согласования с соответствующими службами осуществлял индивидуальный предприниматель.