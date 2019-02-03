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Ракурс
Последствия ДТП, фото: Facebook, Екатерина Рыбий

ДТП во Львовской области заблокировало движение по трассе Киев — Чоп (ФОТО)

3 фев 2019, 19:43
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Сегодня во Львовской области неподалеку от Винникивського моста произошло ДТП, которое временно заблокировало движение по автотрассе Киев — Чоп.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила руководитель пресс-службы патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.

Отмечается, что произошло столкновение грузовика с микроавтобусом Iveco.

В результате ДТП были госпитализированы водитель и пассажир микроавтобуса.

В связи с этим инцидентом, правоохранители временно заблокировали движение по автотрассе, чтобы провести следственные действия.

«После проведения следственных действий, патрульные организуют реверсивное движение», — отметила Рыбий.

Город Винники расположен к востоку от Львова и подчинен Лычаковскому району облцентра.

Последствия ДТП, фото: Facebook, Екатерина Рыбий

Напомним, недавно в Калужской области России в ужасное ДТП попал автобус, перевозивший детей, ехавших на танцевальный конкурс. В результате инцидента погибли по меньшей мере трое детей и четверо взрослых. Сообщается о 30-ти пострадавших.

Перевозки группы детей без предварительного согласования с соответствующими службами осуществлял индивидуальный предприниматель.

Источник: Ракурс


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