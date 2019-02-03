Перевозивший детей автобус попал в жуткое ДТП в России: число погибших растет (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n117658-perevozivshiy-detey-avtobus-popal-v-jutkoe-dtp-v-rossii-chislo-pogibshih-rastet-foto-video.htmlRacurs.ua
В жуткое ДТП в России попал автобус, который перевозил детей. Авария произошла в Калужской области.
Автобус марки «МАН» наклонился в правую сторону и упал в кювет по ходу движения на автодороге «Калуга — Вязьма», сообщает «Интерфакс».
В аварии пострадали более 30 человек, четверо детей и трое взрослых погибли. Для эвакуации пострадавших планируют использовать вертолеты.
Отмечается, что в автобусе на момент аварии находилось 48 человек, в том числе 33 ребенка. Дети ехали на танцевальный конкурс. В правоохранительных органах России, заявили, что организаторы поездки не предупредили о перевозе группы детей. Также сообщается, что перевозкой детей занимался индивидуальный предприниматель.
На данный момент правоохранители выясняют причины аварии и устанавливают вину водителя.