Перевозивший детей автобус попал в жуткое ДТП в России: число погибших растет (ФОТО, ВИДЕО)

Перевозивший детей автобус попал в жуткое ДТП в России: число погибших растет. Фото: ТАСС

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В жуткое ДТП в России попал автобус, который перевозил детей. Авария произошла в Калужской области.

Автобус марки «МАН» наклонился в правую сторону и упал в кювет по ходу движения на автодороге «Калуга — Вязьма», сообщает «Интерфакс».

В аварии пострадали более 30 человек, четверо детей и трое взрослых погибли. Для эвакуации пострадавших планируют использовать вертолеты.

Отмечается, что в автобусе на момент аварии находилось 48 человек, в том числе 33 ребенка. Дети ехали на танцевальный конкурс. В правоохранительных органах России, заявили, что организаторы поездки не предупредили о перевозе группы детей. Также сообщается, что перевозкой детей занимался индивидуальный предприниматель.

На данный момент правоохранители выясняют причины аварии и устанавливают вину водителя.