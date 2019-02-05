Граждан Украины заставят платить налоги в российский бюджет с доходов, полученных с крымского имущества. Фото: Громадське телебачення

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Граждан Украины заставят платить налоги в российский бюджет в Крыму с доходов с имущества, расположенного на полуострове.

В 2019 году российские налоговые службы начнут взимать налог с нерезидентов, получивших доходы с имущества в Крыму, сообщает «Крым. Реалии».

Руководитель местной налоговой службы Роман Наздрачов завил, что граждане Украины должны задекларировать доходы, полученные в 2018 году с имущества, которое находится в Крыму. Информацию о наличии недвижимого имущества на полуострове местным органам будут предоставлять местные правоохранители, спасатели, а также «Крымгазсети» и «Крымэнерго».

Ноздрачев отметил, что доходы с крымской недвижимости не облагаются налогами и с этим они намерены бороться. Он также отметил, что произойдут изменения в заключении договоров между собственниками имущества, которые являются нерезидентами, и организациями, поставляющими электроэнергию, газ, воду и отопление.

Отмечается, что это уже не первая попытка взимания налогов с граждан Украины, которые получают доход в Крыму. Глава российского правительства Крыма Сергей Аксенов требовал принять меры по взысканию налогов с лиц без гражданства РФ, которые живут и работают на полуострове.