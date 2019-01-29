Аннексия Крыма: Верховный суд принял решение о взыскании с РФ компенсации за имущество

Верховный суд принял решение о компенсации за имущество в Крыму. Фото: National Geographic

https://racurs.ua/n117419-anneksiya-kryma-verhovnyy-sud-prinyal-reshenie-o-kompensacii-za-imuschestvo.html

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В Апелляционный суд Киева в июле 2018 года обратились 18 юридических лиц и одно физическое лицо с заявлением о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Гаагского арбитражного суда от 2 мая 2018 года. В этом решении было сказано, что с России можно взыскать компенсацию за недвижимое имущество в аннексированном Крыму.

Гаагский суд принял решение, что истцы имеют право получить компенсацию за эти объекты, а также за судебные издержки.

Апелляционный суд Киева, действуя в качестве суда первой инстанции, удовлетворил этот иск и позволил выполнить решение Гаагского арбитражного суда. Эти жалобы рассматривались на открытых заседаниях.

Верховный суд постановлением от 25 января 2019 года по этому делу подтвердил, что решение Апелляционного суда Киева от 25 сентября 2018 года остается без изменений, чем предоставил истцам право взыскать компенсацию с России.

Напомним, что из Крыма массово депортируют украинцев, не желающих получать российское гражданство. В 36% случаев суды принимают решение не просто о взыскании штрафа, а о депортации с полуострова.